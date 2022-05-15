رئيس الاتفاق "الدبل" للاعبيه : عليكم باستغلال إعادة جدولة المباريات المتبقية

شدد رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل على ضرورة الاستفادة من إعادة جدولة المباريات المتبقية من عمر الدوري.
وطالب "الدبل" لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، باستغلال إعادة جدولة المباريات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك خلال اجتماع عقده مع اللاعبين، مساء اليوم الأحد، مع ضرورة المحافظة على مكتسبات معسكر أبو ظبي، واستغلال جدولة المباريات الأربع المتبقية بصورة إيجابية، إضافة إلى أهمية مضاعفة الجهود واستكمال الحضور الذهني والبدني والتكتيكي.
ميدانيًا، استأنف الفريق الشرقاوي تدريباته على ملعبه الرديف، بعد أن تمتع اللاعبون براحة، السبت، عقب تأجيل مواجهة الحزم، واشتمل المران الذي قاده مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون ، بعد الإحماء، على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.