رئيس الاتفاق "الدبل" للاعبيه : عليكم باستغلال إعادة جدولة المباريات المتبقية

ميدانيًا، استأنف الفريق الشرقاوي تدريباته على ملعبه الرديف، بعد أن تمتع اللاعبون براحة، السبت، عقب تأجيل مواجهة الحزم، واشتمل المران الذي قاده مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون ، بعد الإحماء، على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.