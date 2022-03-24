رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين "ناصر بن حمد" يهنئ المملكة بتأهل المنتخب لكأس العالم 2022

وأشاد الشيخ ناصر بالمستويات المتميزة التي ظهر عليها لاعبو المنتخب السعودي طيلة مباريات التصفيات وحرص اللاعبين على الخروج من المباريات بنتائج إيجابية؛ الأمر الذي ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم عن جدارة واستحقاق، مؤكدًا سموه أن تأهل السعودية إلى كأس العالم هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الخليج العربي باعتبار المملكة العربية السعودية ستمثل منطقة الخليج والعرب في المحفل العالمي، مهنئًا أيضًا لاعبي الأخضر وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة ياسر المسحل، على هذا الإنجاز الكبير الذي جاء بعد جهد وتخطيط، متمنيًا للمنتخب السعودي التوفيق والنجاح في كأس العالم، وتحقيق نتائج إيجابية تشرف المملكة العربية السعودية وجميع الدول الخليجية والعربية.