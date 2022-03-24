رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين "ناصر بن حمد" يهنئ المملكة بتأهل المنتخب لكأس العالم 2022

رفع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022م.
كما قدم ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، التهنئة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الإنجاز التاريخي للمملكة العربية السعودية بالظهور في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ المنتخب "الأخضر"، وهو ما يثبت علو كعب الكرة السعودية، مشيرًا سموه إلى أن هذا الإنجاز يؤكد السمعة الكبيرة والمكانة العالية التي يتمتع بها المنتخب السعودي على المستوى القاري والعالمي، باعتباره من المنتخبات التي تميزت على مدار السنوات الماضية وظهرت بمظهر متقدم من كافة النواحي.
وأشاد الشيخ ناصر بالمستويات المتميزة التي ظهر عليها لاعبو المنتخب السعودي طيلة مباريات التصفيات وحرص اللاعبين على الخروج من المباريات بنتائج إيجابية؛ الأمر الذي ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم عن جدارة واستحقاق، مؤكدًا سموه أن تأهل السعودية إلى كأس العالم هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الخليج العربي باعتبار المملكة العربية السعودية ستمثل منطقة الخليج والعرب في المحفل العالمي، مهنئًا أيضًا لاعبي الأخضر وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة ياسر المسحل، على هذا الإنجاز الكبير الذي جاء بعد جهد وتخطيط، متمنيًا للمنتخب السعودي التوفيق والنجاح في كأس العالم، وتحقيق نتائج إيجابية تشرف المملكة العربية السعودية وجميع الدول الخليجية والعربية.