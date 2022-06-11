رئيس النصر "آل معمر": عجزنا يصل لـ200 مليون.. ووضعنا صعب

وتابع آل معمر عبر حسابه الشخصي على تويتر مساء اليوم السبت: "كثر الحديث عن قوة النصر المالية، والبعض (يتبنى) ترسيخ ذلك؛ لشيء في نفسه، ولأهداف معروفة".