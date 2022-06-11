رياضة

رئيس النصر "آل معمر": عجزنا يصل لـ200 مليون.. ووضعنا صعب

رئيس النصر "آل معمر": عجزنا يصل لـ200 مليون.. ووضعنا صعب
رئيس نادي النصر مسلي آل معمر
سبق
سبق

قال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر إن إدارته استلمت النادي في أسوأ ظروفه المالية.

وتابع آل معمر عبر حسابه الشخصي على تويتر مساء اليوم السبت: "كثر الحديث عن قوة النصر المالية، والبعض (يتبنى) ترسيخ ذلك؛ لشيء في نفسه، ولأهداف معروفة".

وزاد: "الحقيقة هي: أولاً: إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ النصر بإجمالي ديون 393 مليون ريال. ثانيًا: العجز السنوي (الفرق بين المصروفات والمداخيل) تجاوز 200 مليون ريال. ثالثًا: لولا الدعم الحكومي لجميع الأندية، والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد (للنصر)، لما استطعنا التسجيل خلال فترتَي الانتقالات الماضيتَين".

وأضاف آل معمر: "رابعًا: نسبة عالية من الدعم ذهبت لسداد الديون والالتزامات".

واختتم: "التحديات المالية كبيرة، لكنها تهون في ظل وجود الرمز الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز".

النصر
مسلي آل معمر
رئيس نادي النصر

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