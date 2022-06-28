رئيس الهلال "الذهبي" ابن نافل: بدأنا في الإعداد للموسم الجديد قبل النهاية.. لنبقى أولاً محلياً وخارجياً

واختتم ابن نافل تصريحاته: "بنهاية الموسم الرياضي، أصبحت بطولات الهلال لهذا الموسم 75 بطولة في مختلف الألعاب والفئات.. ساهم في تحقيقها مئات الأبطال والعاملين والعاملات بالنادي بجهودهم الحثيثة ليكون الكيان أولاً في كل المجالات، وجماهير الهلال العزيزة.. شكراً لكم على جهدكم العظيم الذي كان له بالغ الأثر في تحفيزنا نحو إسعادكم بما يليق بكم.. شكراً لحرصكم.. ودعمكم.. وتفاعلكم مع شركاء النادي.. شكراً إلى كل أعضاء القوة الزرقاء، وتحضيراتنا للموسم المقبل بدأت منذ أشهر، وعملنا لا يكل ولا يمل في سبيل استمرار الهلال أولاً في كل المجالات محلياً وخارجياً".