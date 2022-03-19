رئيس "بشكتاش" يرفض عودة لاعب النصر "فينسنت أبو بكر" للنادي!

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم السبت أن مهاجم نادي النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر، يرغب في الرحيل عن النادي السعودي، والعودة من جديد لبشكتاش التركي.
وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب أرسل رسالة إلى أحمد نور سيبي، رئيس النادي التركي، يطلب فيها العودة للنادي من جديد.
وقالت صحيفة "HABER" إن رئيس بشكتاش رفض طلب اللاعب، وقال إنه لا يريد عودته، وإنه سيتعاقد مع مـهاجم أكبر منه.
وانضم فينسنت البالغ من العمر 30 عامًا لنادي النصر في صيف 2021 قادمًا من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.
ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة.