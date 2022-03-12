رئيس "بشيكتاش" التركي: سأعيد "تاليسكا" للنادي وهذا هو العائق الوحيد!

قال رئيس نادي بشيكتاش التركي أحمد نور سيبي في تصريحاتٍ نقلتها صُحُف بلاده، إنه ينوي استعادة خدمات مهاجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، في أقرب وقت.