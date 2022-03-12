رياضة

رئيس "بشيكتاش" التركي: سأعيد "تاليسكا" للنادي وهذا هو العائق الوحيد!

يسعى لخطف لاعب النصر ولو على ظهره
رئيس "بشيكتاش" التركي: سأعيد "تاليسكا" للنادي وهذا هو العائق الوحيد!

لاعب النصر أندرسون تاليسكا يحتفل بأحد أهدافه

محمد السيد
محمد السيد

قال رئيس نادي بشيكتاش التركي أحمد نور سيبي في تصريحاتٍ نقلتها صُحُف بلاده، إنه ينوي استعادة خدمات مهاجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، في أقرب وقت.

وقال "سيبي": "إذا كان يناسب ميزانيتنا وسيقبلها؛ فسوف آخذ تاليسكا على ظهري وأعيده".

وأضاف أنه مستعد لفعل كل ما يُسعد جماهيره؛ حتى لو اضطر لإحضار تاليسكا على ظهره"، وتابع: "أريد أن يأتي تاليسكا بشدة؛ ولكن الظروف المالية واضحة".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن راتبه المرتفع مع ناديه السعودي تعتبر العائق الوحيد لعودة تاليسكا مرة أخرى.

وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في يونيو 2024؛ إذ إنه انضم إليه في 2021، قادمًا من غوانغجو أفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.

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