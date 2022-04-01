رئيس نادي "الاتحاد": مفاوضات تجديد عقد زياد الصحفي لم تستغرق سوى دقائق

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، أمس الجمعة، أن مفاوضات تجديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول زياد الصحفي لثلاثة مواسم، لم تستغرق أكثر من دقائق.
وقال الحائلي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "في مفاوضات لم تستغرق أكثر من دقائق تم التجديد للكابتن الخلوق زياد الصحفي لمدة 3 سنوات"
ووجه "الحائلي" رسالة لوكيل اللاعب غرم العمري، ونائبه أحمد كعكي والمدير التنفيذي، جاء فيها: "كل الشكر للكابتن والوكيل غرم العمري على المصداقية والاحترافية وأخص بالشكر أيضاً أخي وعضيدي مهندس الصفقات على ما تعودناه منه في إنجاز أمور نادينا وبالنسبة للتنفيذي، فيعجز اللسان عن التعبير".
وكان نادي الاتحاد قد أعلن الجمعة، تجديد عقد الصحفي حتى 2025، وتمت مراسم توقيع العقد بين نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أحمد عصام كعكي واللاعب مساء أمس في مقر النادي.
من جانبه، غرد أحمد عصام كعكي نائب رئيس الاتحاد والمشرف العام على كرة القدم بالقول: "أبارك لنجمنا زياد استمراره بين كتيبة النمور، فقصته مع العميد ما زال فيها سطور وصفحات من المجد لم تكتب بعد".