رئيس نادي "الاتحاد": مفاوضات تجديد عقد زياد الصحفي لم تستغرق سوى دقائق

من جانبه، غرد أحمد عصام كعكي نائب رئيس الاتحاد والمشرف العام على كرة القدم بالقول: "أبارك لنجمنا زياد استمراره بين كتيبة النمور، فقصته مع العميد ما زال فيها سطور وصفحات من المجد لم تكتب بعد".