رئيس نادي ضمك ينفي تقديم شكوى ضد حمدالله

وذكرت تقارير صحافية مؤخراً أن إدارة نادي ضمك تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حمدالله بناءً على طلب من المدافع الجزائري فاروق شافعي لاعتدائه لفظيًا عليه بالنفق المؤدي لغرفة الملابس.