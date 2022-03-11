رئيس نادي ضمك ينفي تقديم شكوى ضد حمدالله

أكد صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديمهم شكوى ضد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال صالح أبو نخاع في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قبل قليل: "للعقلاء فقط.. نادي ضمك لم يتقدم بشكوى على لاعب الاتحاد حمدالله".
وذكرت تقارير صحافية مؤخراً أن إدارة نادي ضمك تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حمدالله بناءً على طلب من المدافع الجزائري فاروق شافعي لاعتدائه لفظيًا عليه بالنفق المؤدي لغرفة الملابس.
وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت قراراً بإيقاف عبدالرزاق حمدالله لمباراة واحدة وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
كما أوقفت لاعب فريق ضمك الجزائري فاروق شافعي لمباراة واحدة في جميع المواجهات الرسمية بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين الأخيرة.