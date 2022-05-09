رفعت رابطة الأندية المحترفة المصرية زيادة عدد الجماهير إلى خمسة آلاف لكل مباراة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ابتداءً من الدور الثاني.
وأشارت الرابطة في بيان رسمي عبر صفحتها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إلى أنه في إطار حرصها على استكمال عودة الجماهير لحضور المباريات بصورة تدريجية، ومن منطلق إيمانها بدورهم الإيجابي وكونهم من العناصر الأساسية لإنجاح اللعبة، فقد تقرر زيادة عدد حضور الجماهير إلى 5 آلاف مشجع لكل مباراة بدلًا من ألفين، وذلك من مباريات الدور الثاني ابتداء من المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المصري.
وأكدت الرابطة أنه تقرر خفض سعر التذكرة الموحدة من 100 جنيه مصري إلى 75 جنيهًا، وذلك في إطار التيسير على الجماهير لحضور المباريات.