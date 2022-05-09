رابطة الأندية المحترفة المصرية: زيادة عدد الجماهير إلى خمسة آلاف لكل مباراة

وأشارت الرابطة في بيان رسمي عبر صفحتها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إلى أنه في إطار حرصها على استكمال عودة الجماهير لحضور المباريات بصورة تدريجية، ومن منطلق إيمانها بدورهم الإيجابي وكونهم من العناصر الأساسية لإنجاح اللعبة، فقد تقرر زيادة عدد حضور الجماهير إلى 5 آلاف مشجع لكل مباراة بدلًا من ألفين، وذلك من مباريات الدور الثاني ابتداء من المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المصري.