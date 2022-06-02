رابطة الهواة تعتمد النظام الأساسي والتنظيمات المالية الجديدة

عقد مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم اجتماعًا برئاسة عادل الفقي، وذلك بمقر الرابطة في مدينة جدة، اعتمد من خلاله النظام الأساسي للرابطة، والتنظيمات المالية الجديدة.