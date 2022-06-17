رابغ تحتضن الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

برعاية كريمة من وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ينعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر يوم غد السبت بمقر ملاعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بحضور (66) مسؤولاً من ممثلي الجامعات والكليات السعودية الحكومية والأهلية.
وأوضح رئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبرى كونه يأتي في ختام الموسم الرياضي الثاني عشر للاتحاد مما يعطي فرصة لتقييم البرامج والفعاليات التي تم تنفيذها والإعداد المبكر للموسم القادم والمشاركات الدولية للاتحاد.
وقدم المزيني الشكر والتقدير لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولمعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أحمد السديري ولأعضاء الجمعية العمومية على ما يجده الاتحاد من دعم واهتمام كان لها الأثر الكبير في تقديم برامج ومسابقات رياضية نوعية ورفعت من مستوى المشاركة من رياضيي الجامعات في المملكة مما انعكس إيجاباً على ارتفاع المستوى الفني للمنافسات والذي بدروه يساهم في قوة مشاركات المنتخبات الوطنية في المحافل العالمية.
من ناحيته عبّر الدكتور عبدالإله الصلوي أمين عام الاتحاد عن سعادته بنجاح الموسم الرياضي الثاني عشر للجامعات السعودية وما شهده من إنجازات وتنافس شريف بين الفرق واللاعبين .
وقال الصلوي: سيتم خلال الاجتماع عرض لمؤشر أداء الجامعات لهذا الموسم وكذلك استعراض مسابقات الموسم المقبل الثالث عشر ومناقشة مقترحات الأمانة العامة للاتحاد ومقترحات الجامعات والكليات.
وأشاد بالتعاون الكبير من مسؤولي شؤون الطلاب في الجامعات السعودية الذي ساهم في انضباط ورفع مستوى المشاركات وتنفيذها في مواعيدها المقررة، مثنياً على الدور البارز لمنسوبي الاتحاد وأعضاء اللجان في الإشراف والتنظيم والمتابعة حتى خرجت تلك المنافسات بالشكل المأمول والمخطط له.