رابغ تحتضن الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

وقدم المزيني الشكر والتقدير لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولمعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أحمد السديري ولأعضاء الجمعية العمومية على ما يجده الاتحاد من دعم واهتمام كان لها الأثر الكبير في تقديم برامج ومسابقات رياضية نوعية ورفعت من مستوى المشاركة من رياضيي الجامعات في المملكة مما انعكس إيجاباً على ارتفاع المستوى الفني للمنافسات والذي بدروه يساهم في قوة مشاركات المنتخبات الوطنية في المحافل العالمية.