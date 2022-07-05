رامون دياز أكثر مدرب فاز بجائزة الأفضلية بدوري المحترفين بموسم 21/22

ومنذ أن استلم صاحب العمر 62 عامًا منصب المدير الفني في نادي الهلال خلال شهر فبراير الماضي، خلفًا للمدرب السابق ليوناردو جارديم، فاز بالجائزة ثلاث مرات متتالية خلال أشهر مارس ومايو ويونيو، كون الجائزة لم توزع في شهر نيسان لتوقف منافسات الدوري.