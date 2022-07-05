رامون دياز أكثر مدرب فاز بجائزة الأفضلية بدوري المحترفين بموسم 21/22

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن ستة مدربين حصلوا على جائزة الأفضلية لأفضل مدرب خلال الموسم الماضي 2021/2022م.
وجاء مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز في المرتبة الأولى كأكثر مدرب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد حصل على الجائزة.
ومنذ أن استلم صاحب العمر 62 عامًا منصب المدير الفني في نادي الهلال خلال شهر فبراير الماضي، خلفًا للمدرب السابق ليوناردو جارديم، فاز بالجائزة ثلاث مرات متتالية خلال أشهر مارس ومايو ويونيو، كون الجائزة لم توزع في شهر نيسان لتوقف منافسات الدوري.
فيما حل البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الشباب السابق في المرتبة الثانية، بعد أن حصد الجائزة مرتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
فيما يعد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء أول من فاز بالجائزة خلال الموسم الماضي بعد أن حصدها عن الجولات الثلاث الأولى، والتي أُقيمت في شهر أغسطس الماضي، كما فاز بالجائزة مدرب فريق ضمك الكرواتي كريسمير رزيتش (شهر سبتمبر)، ومدرب النصر ميغيل روسو (يناير)، وكوزمين كونترا مدرب الاتحاد (فبراير).