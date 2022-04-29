رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد يتولى الإشراف على منتخب النمسا

سيكون هذا أول دور تدريبي لرانغنيك على مستوى المنتخبات. سبق له أن شغل منصب مدير كرة القدم في ريد بول سالزبورغ النمساوي ولايبزيغ الألماني، وكان مدير الرياضة والتنمية في لوكوموتيف موسكو الروسي قبل انضمامه إلى يونايتد كمدرب مؤقت في كانون الأول/ ديسمبر 2021 خلفًا للنرويجي أولي غونار سولشاير.