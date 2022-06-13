رسميًا.. اعتماد التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه تقرر اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي، فيما تتواصل مساعي اعتماد تقنية "نصف آلية" لكشف التسلل في مونديال قطر.
وخلال الاجتماع السنوي الـ136 لجمعيته العمومية، قال المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية إنه "ناقش أيضًا التجارب الجارية للتبديلات الناجمة عن ارتجاج في الرأس، البدائل الممكنة للتسلل وآخر التطورات التكنولوجية لدعم حكام المباريات".
وأضاف المجلس أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 يوليو 2022.
وأكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استمرار قاعدة إجراء التبديلات في ثلاث فترات فقط زائد فترة التوقف بين الشوطين.
من ناحيته، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جاني إنفانتينو: التغيير في قاعدة التبديل، بعد ما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد "دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم"، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة "كوفيد-19".
وأضاف: خبراء سيقررون ما إذا كانت تقنية التسلل "نصف الآلية" سيتم اعتمادها في نهائيات مونديال قطر التي تنطلق في 21 نوفمبر المقبل.
إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة الحكام في الـ"فيفا"، الإيطالي بييرلويجي كولينا أنه "واثق" من استخدام هذه التقنية (تقنية التسلل نصف الآلية) في مونديال قطر.