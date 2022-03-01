رسميًا.. الإمارات تستضيف مواجهة الصين مع الأخضر السعودي

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة الإمارات للمباريات المقبلة لكل من الصين وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتلتقي الصين مع السعودية يوم 24 آذار/ مارس ضمن المجموعة الثانية، وذلك على ملعب الشارقة، في حين تتقابل سوريا مع العراق يوم 29 مارس على ملعب راشد في دبي ضمن المجموعة الأولى.

وبات المنتخب السعودي على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائيات كأس العالم نسخة "2022" عن قارة آسيا، بعدما تصدر المجموعة الأولى بتصفيات القارة برصيد 19 نقطة، في حين يمتلك المنتخب الصيني 5 نقاط وضعته بالمركز الخامس بالمجموعة.