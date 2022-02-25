رسميًا.. الاتحاد الآسيوي يرفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، عن "تحسينات ديناميكية" تاريخية على بطولاته القارية أبرزها انتقال مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد من نظامهما الحالي بين فصلي الربيع والخريف إلى فترة الخريف-الربيع، حيث تقام البطولتان على امتداد عامين اعتباراً من نسخة 2023-2024 ، ورفع عدد اللاعبين الأجانب من أربعة إلى ستة.

وقال الاتحاد في بيان: "صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مجموعة من التوصيات الاستراتيجية الصادرة عن لجنة المسابقات في الاتحاد، والتي تمهد لدخول عصر جديد من النمو والنجاح في بطولات الأندية".

وقد شهد دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي تحقيق تطور كبير خلال العقد الأخير، ضمن إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل تنظيم بطولات على مستوى عالمي تحقق النجاح على مستويات مختلفة.

وتمثل القرارات الجديدة تحسينات واضحة في تاريخ بطولات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأضاف: "صادق المكتب التنفيذي على توصية رفع الحد الأعلى لعدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق للمباراة من النظام الحالي 3+1 إلى مجموع 5+1 (خمسة لاعبين من أي جنسية ولاعب آسيوي)، وذلك اعتباراً من موسم 2023-2024".

وتابع: "حظي قرار رفع عدد اللاعبين الأجانب بمساندة لجنة المسابقات واللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في أعقاب القرار الأخير بإزالة الحد الأعلى 3+1 لعدد اللاعبين الذين قيدهم في التسجيل الأولي للفريق، وكذلك قرار رفع عدد اللاعبين في قائمة التسجيل من 30 إلى 35 لاعباً، خلال مسابقات هذا العام".

وأردف: "فيما يتعلق بالإنذارات والإيقاف، صادق المكتب التنفيذي على مقترح لجنة المسابقات بتعديل قاعدة الإيقاف التلقائي، وبحيث يتم إيقاف اللاعب في المباراة التالية بالبطولة عقب حصوله على 3 إنذارات في مباريات مختلفة بذات البطولة، بدلاً من النظام السابق الذي كان ينص على الحصول على إنذارين".