رسميًا.. البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرباً للخليج

وسبق أن خاض المدرب البرتغالي تجربتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع التعاون والنصر، أشرف خلالها على 34 جولة، ما بين النصر والتعاون، فاز في 17 منها وتعادل في 9 مناسبات وخسر في 8 مباريات، إذ سجل الفريقان تحت قيادته 64 هدفًا، فيما استقبل كلاهما 35 هدفًا.