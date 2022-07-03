رسميًا.. البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرباً للخليج

أعلن نادي الخليج الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي يوم الأحد، تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، دون الكشف عن تفاصيل العقد .
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "رسمياً نادي الخليج يتعاقد مع البرتغالي "بيدرو إيمانويل" مدرباً للفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل".
وسبق أن خاض المدرب البرتغالي تجربتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع التعاون والنصر، أشرف خلالها على 34 جولة، ما بين النصر والتعاون، فاز في 17 منها وتعادل في 9 مناسبات وخسر في 8 مباريات، إذ سجل الفريقان تحت قيادته 64 هدفًا، فيما استقبل كلاهما 35 هدفًا.
وبدأ بيدرو إيمانويل مسيرته التدريبية كمساعد لمدرب لبورتو، وأصبح المدير الفني للمرة الأولى في 2011، عندما قاد نادي أكاديميكا.وفي 2013، انتقل إلى أروكا وبعد موسمين رحل إلى أبولون ليماسول، وذلك قبل موسم وحيد من قيادته نادي إستوريل.
كانت تجربته العربية الأولى في موسم 2018-19 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث قاد التعاون لمدة موسم واحد قبل أن يرحل إلى ألميريا الإسباني.
عاد بيدرو إيمانويل للوطن العربي مرةً أخرى الموسم الماضي، وقاد نادي العين الإماراتي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع نادي النصر.
ومن إنجازات بيدرو إيمنويل كمدرب، فاز بـ4 بطولات، كانت الأولى كأس البرتغال مع نادي أكاديميكا في موسم 2011-12.
جمع بيدرو بعد ذلك ثنائية الدوري القبرصي وكأس قبرص 2016، وذلك مع نادي أبولون، كما نجح في قيادة التعاون للفوز بكأس الملك 2019.