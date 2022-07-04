رسميًا .. البرتغالي نونو سانتو مدربًا للاتحاد لموسمين

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ، يوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم لموسمين، خلفًا للروماني كوزمين كونترا.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على :"تويتر":" تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين".
وأضاف البيان:" وتمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمـد بـن عصام كعكي والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الأستاذ حامد البلوي".
وتابع البيان :"أكد رئيس النادي أن التعاقد مع المدرب نونو سانتو جاء نظير مسيرته التدريبية المميزة وخبرته العريضة التي تمنى أن تُسهم في قيادة الفريق لحصد البطولات وإسعاد جماهيره".
المدرب البرتغالي البالغ من العمر 48 عامًا، بدأ مشواره التدريبي مع فريق رايو آفي البرتغالي عام 2012 ثم تولى تدريب فالنسيا عام 2014 ثم بورتو البرتغالي عام 2016 ثم الذهاب لرحلة متميزة مع وولفرهامبتون الإنجليزي في الفترة ما بين 2017 إلى 2020 ثم تدريب توتنهام لمدة 10 أيام فقط في العام الماضي.
وكانت إدارة النادي، قد أعلنت قبل قليل، انتهاء مسيرة المدرب الروماني كوزمين كونترا مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن قاده إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.