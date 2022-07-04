رسميًا .. البرتغالي نونو سانتو مدربًا للاتحاد لموسمين

المدرب البرتغالي البالغ من العمر 48 عامًا، بدأ مشواره التدريبي مع فريق رايو آفي البرتغالي عام 2012 ثم تولى تدريب فالنسيا عام 2014 ثم بورتو البرتغالي عام 2016 ثم الذهاب لرحلة متميزة مع وولفرهامبتون الإنجليزي في الفترة ما بين 2017 إلى 2020 ثم تدريب توتنهام لمدة 10 أيام فقط في العام الماضي.