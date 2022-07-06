رسمياً.. الدولي الإيفواري غيسلان كونان نصراوياً لثلاث سنوات

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، يوم الأربعاء، رسمياً التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي الإيفواري غيسلان كونان، لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه ستاد ريمس الفرنسي.
وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "رسمياً.. وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر عقداً مع نجم منتخب ساحل العاج غيسلان كونان وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لـ 3 سنوات.. متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي".
وبدأ كونان البالغ من العمر 26 سنة، مسيرته الكروية في الفئات السنية في نادي أسيك ميموزا الإيفواري، قبل أن ينتقل إلى فيتوريا جيماريش البرتغالي، في يناير 2016.
وفي صيف 2018، انضم الظهير الإيفواري، إلى ستاد ريمس، والذي مثله في 99 مباراة رسمية، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 6 آخرين.
وتأتي هذه الصفقات بالتشاور مع مدرب الفريق الجديد، الفرنسي رودي جارسيا.
كما مثل منتخب بلاده في 21 مباراة وكان لاعباً أساسياً في بطولة كأس إفريقيا الأخيرة، واستمرت القيمة السوقية للاعب في تصاعد حتى وصلت إلى 7 ملايين يورو، في آخر تحديث لموقع ترانسفير ماركت.