رسميًّا.. الفرنسي رودي جارسيا مدربًا للنصر.. دون الكشف عن التفاصيل

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًّا مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا للإشراف على الفريق الكروي الأول ابتداءً من الموسم المقبل، دون أن يكشف عن تفاصيل العقد.