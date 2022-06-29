رسميًّا.. الفرنسي رودي جارسيا مدربًا للنصر.. دون الكشف عن التفاصيل

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًّا مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا للإشراف على الفريق الكروي الأول ابتداءً من الموسم المقبل، دون أن يكشف عن تفاصيل العقد.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أرفقها بمجموعة صور لمراسم التوقيع قال فيها: "رسميًّا.. وقّع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، عقدًا مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.. متمنين له التوفيق مع العالمي".
وستكون هذه أول تجارب رودي جارسيا في الملاعب العربية، والثانية له خارج فرنسا، بعدما عمل مدربًا لروما الإيطالي بين عامي 2013 و2016.
وتنقل جارسيا في مسيرته التدريبية بين عدة أندية فرنسية أبرزها: سانت إيتيان، ليل، أولمبيك مارسيليا، وأخيرًا أولمبيك ليون.