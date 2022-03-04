رسميًّا.. كارتيرون مديرًا فنيًّا للاتفاق حتى نهاية الموسم

وكان كارتيرون الذي سيحل خلفًا للمدرب الصربي المقال فلادان ميليوفيتش قد وصل مساء اليوم الجمعة؛ وسيتولى تدريب الفريق مساء الأحد تحضيرًا لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.