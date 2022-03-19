رسمياً.. نقل مباراة العراق والإمارات إلى ستاد الملك فهد الدولي بالرياض

قرّر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة العراق والإمارات ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، والمقررة يوم 24 مارس الجاري، من ستاد المدينة الدولي في بغداد، إلى ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الالكتروني اليوم: في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق والأحداث الأمنية الأخيرة عالمياً، تم إجراء إعادة تقييم لوضع الأمن والسلامة في العراق بالتشارك بين الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وبالاستناد إلى هذا التقييم، ومن أجل ضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للأطراف المعنية كافة، فقد تقرّرت إقامة المباراة على ملعب محايد.

ويحتل منتخب العراق حالياً المركز الخامس في المجموعة الأولى بعد ثماني مباريات، وهو سيخوض المباراة الأخيرة في المجموعة أمام سوريا يوم 29 مارس على استاد راشد في دبي.