رصاصة "نواف العابد" تنقذ "الشباب" أمام "الفيحاء"

أعاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نواف العابد فريقه لسكة الانتصارات على حساب الفيحاء 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في ختام الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدف دون مقابل أحرزه الكاميروني جون ماري عند الدقيقة 41 بعد استثماره لعرضية مثالية وصلته من زميله "باولينهو".

وفي الشوط الثاني أحرز عبد الرحمن السفري هدف التعادل لفريقه الفيحاء، إثر تسديدة قوية زاحفه على يسار حارس الشباب فواز القرني عند الدقيقة 58 .

ونجح البديل الناجح للشباب نواف العابد في إعادة فريقه للمقدمة بهدف ثان عند الدقيقة 77.

بتلك النتيجة بقي الشباب ثالثاً في سلم الترتيب برصيد 43 نقطة، والفيحاء ثامناً بـ 27 نقطة .