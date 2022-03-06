رغبة في إتاحة الفرصة أمام جميع الرياضيين .. تأجيل إقامة دورة الألعاب السعودية

وكانت اللجنة المشرفة قد أنهت في الفترة الماضية عملية فرز آلاف المسجلين في مختلف رياضات الدورة - للفئة العامة - ، وبعد التنسيق مع الاتحادات الرياضية واستقبال نتائج القبول للفئة العامة من قِبل اللجنة الفنية، أقرت اللجنة منح فرصة أكبر أمام المسجلين من هذه الفئة، لخوض تصفيات تأهيلية في مدة زمنية أوسع، لتحقيق أحد أهم مستهدفات الدورة في الكشف عن المواهب الرياضية في مختلف مناطق المملكة، من خلال مرحلة تصفيات مطولة تحت إشراف أجهزة فنية وإدارية، تمهيدًا للمشاركة في دورة الألعاب السعودية.