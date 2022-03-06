رغبة في إتاحة الفرصة أمام جميع الرياضيين .. تأجيل إقامة دورة الألعاب السعودية

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب السعودية، تأجيل موعد إقامة الدورة المقرر إقامتها في 10 مارس 2022م ، إلى الربع الرابع من هذا العام وسيتم تحديد الموعد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رغبة من اللجنة في إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عددٍ من الرياضيين والتسجيل في الفئة العامة، وإقامة تصفيات تأهيلية مسبقة لضمان مشاركة الجميع.
وكانت اللجنة المشرفة قد أنهت في الفترة الماضية عملية فرز آلاف المسجلين في مختلف رياضات الدورة - للفئة العامة - ، وبعد التنسيق مع الاتحادات الرياضية واستقبال نتائج القبول للفئة العامة من قِبل اللجنة الفنية، أقرت اللجنة منح فرصة أكبر أمام المسجلين من هذه الفئة، لخوض تصفيات تأهيلية في مدة زمنية أوسع، لتحقيق أحد أهم مستهدفات الدورة في الكشف عن المواهب الرياضية في مختلف مناطق المملكة، من خلال مرحلة تصفيات مطولة تحت إشراف أجهزة فنية وإدارية، تمهيدًا للمشاركة في دورة الألعاب السعودية.