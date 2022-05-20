رغم إصابته.. منتخب البيرو يستدعي "كاريلو" لخوض ملحق كأس العالم 2022

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي إدارة نادي الهلال، خطاباً رسمياً من الاتحاد البيروفي لكرة القدم، يطلب من خلاله استدعاء أندريه كاريلو محترف "أزرق العاصمة" من أجل المشاركة في مباراة الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وينتظر منتخب بيرو الفائز من مواجهة الإمارات وأستراليا في الملحق الآسيوي، وذلك بعدما حسم المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وستقام مباراة الملحق الدولي بين خامس آسيا والبيرو خامسة أميركا الجنوبية على بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022 يوم الاثنين 13 يونيو، على ملعب أحمد بن علي في قطر.
ورغم عدم اكتمال تعافي كاريلو من الإصابة التي يعاني منها، إلا أن المنتخب البيروفي طلب من الهلال في خطاب رسمي خدمات اللاعب ليكون متواجداً مع المنتخب للمشاركة في المباراة.
وكان كاريلو قد تعرض لالتواء في الركبة خلال مارس الماضي، بعد مشاركته مع منتخب بيرو في تصفيات كأس العالم.