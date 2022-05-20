رغم إصابته.. منتخب البيرو يستدعي "كاريلو" لخوض ملحق كأس العالم 2022

ورغم عدم اكتمال تعافي كاريلو من الإصابة التي يعاني منها، إلا أن المنتخب البيروفي طلب من الهلال في خطاب رسمي خدمات اللاعب ليكون متواجداً مع المنتخب للمشاركة في المباراة.