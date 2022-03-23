رغم إعلانه البقاء .. "روما" الإيطالي يراقب لاعب النصر "تاليسكا"

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي روما الإيطالي في ضم اللاعب اندرسون تاليسكا محترف فريق النصر الأول لكرة القدم.
وقال موقع "calciomercato" إن تاليسكا لاعب النصر السعودي والبالغ من العمر 28 عاماً يعتزم العودة إلى أوروبا في نهاية الموسم الحالي.
وقال الموقع إن الأجور الحالية التي يكسبها تاليسكا تجعل الصفقة قريبة من المستحيل، حيث إن اللاعب لديه عقد بقيمة 6.5 مليون يورو سنوياً، وهو مبلغ من المحتمل أن يقطعه إلى النصف للعودة إلى أوروبا.
وكانت صحف إيطالية صرحت بالأمس عن رغبة المدير الفني البرتغالي لنادي روما الإيطالي جوزيه مورينيو في الدخول في مفاوضات مع النصر السعودي لضم تاليسكا.
وقالت إن تاليسكا كان دائماً محبوباً ومطلوباً في روما، خاصة مع تألقه مع بشكتاش التركي.
وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في يونيو 2024، الذي انضم إليه في 2021، قادماً من غوانغجو أفرغراند الصيني بعقد مدته 3 سنوات.
وسبق وأعلن البرازيلي تاليسكا عن أنه سيستكمل عقده مع النصر وأنه لا نية لديه للرحيل.