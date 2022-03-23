رغم إعلانه البقاء .. "روما" الإيطالي يراقب لاعب النصر "تاليسكا"

وقال الموقع إن الأجور الحالية التي يكسبها تاليسكا تجعل الصفقة قريبة من المستحيل، حيث إن اللاعب لديه عقد بقيمة 6.5 مليون يورو سنوياً، وهو مبلغ من المحتمل أن يقطعه إلى النصف للعودة إلى أوروبا.