رغم الخسارة أمام "الريان" .. "الهلال" بقي في الصدارة

حقق فريق الريان القطري الأول لكرة القدم، فوزًا مثيرًا على شقيقه الهلال السعودي في المباراة التي أُقيمت بينهما في ختام مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة السادسة بفوز الريان القطري بهدفين نظيفين دون مقابل.
أهداف المباراة سجلها اللاعب تميم منصور لكنها احتسبت على لاعب الهلال جانغ هيوون سو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف اللاعب يوهان بولي الهدف الثاني في الدقيقة 43.
وكان لاعب الهلال سالم الدوسري قد أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة 75.
بتلك النتيجة يرفع الريان القطري رصيده للنقطة رقم 13 بالتساوي مع الهلال الذي توقف رصيده عند النقطة رقم 13 ليعلن الفريقان تأهلهما لدور الـ 16.