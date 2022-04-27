رغم الخسارة أمام "الريان" .. "الهلال" بقي في الصدارة

أهداف المباراة سجلها اللاعب تميم منصور لكنها احتسبت على لاعب الهلال جانغ هيوون سو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف اللاعب يوهان بولي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وكان لاعب الهلال سالم الدوسري قد أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة 75.