رغم الخسارة أمام طائرة الأهلي.. الهلال بطلاً لـ"كأس الاتحاد السعودي"

توَّج بدر القاضي، نائب وزير الرياضة، الفريقَ الأول للكرة الطائرة بنادي الهلال بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية؛ وذلك عقب تحقيقه لقب النسخة الـ31 من بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.
وكانت الجولة الأخيرة من البطولة قد شهدت مواجهة كبيرة ومثيرة بين عملاقَي الكرة الطائرة "الهلال والأهلي"، وانتهت بتفوق الأخير بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
يُذكر أن الأهلي حلَّ في مركز الوصافة بفارق نسبة نقاط الأشواط خلف الهلال عقب تساويهما بـ 6 نقاط، وذلك بعد حساب نسبة نقاط الأشواط "ما له وما عليه" بعد أن تعادل الفريقان أيضًا في عدد الأشواط "ما له وما عليه"، فيما حل الفيصلي في المركز الثالث، وجاء الترجي في المركز الرابع.
تتويج الأفضل
وشهد الحفل الختامي تتويج اللاعبين أفضل ضارب مركز 2 لاعب نادي الأهلي تومي، وأفضل لاعب حائط صد لاعب نادي الأهلي إبراهيم مجرشي، وأفضل مرسل من نصيب لاعب نادي الهلال كادو، ونال لاعب الهلال أحمد البخيت أفضل لاعب مركز 4، وأفضل معد من نادي الهلال ردريغو، وحصل على أفضل ليبرو لاعب نادي الأهلي ماجد الجهني.