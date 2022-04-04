رغم الخسارة أمام طائرة الأهلي.. الهلال بطلاً لـ"كأس الاتحاد السعودي"

يُذكر أن الأهلي حلَّ في مركز الوصافة بفارق نسبة نقاط الأشواط خلف الهلال عقب تساويهما بـ 6 نقاط، وذلك بعد حساب نسبة نقاط الأشواط "ما له وما عليه" بعد أن تعادل الفريقان أيضًا في عدد الأشواط "ما له وما عليه"، فيما حل الفيصلي في المركز الثالث، وجاء الترجي في المركز الرابع.