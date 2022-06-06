رياضة
رغم السلبية أمام اليابان.. الأخضر السعودي الأولمبي يُحكم القبضة على الصدارة
في بطولة كأس آسيا
حافظ المنتخب السعودي الأولمبي (تحت 23 عاماً) لكرة القدم، على صدارة مجموعته الرابعة، في بطولة كأس آسيا ، التي تقام منافساتها هذه الأيام في عاصمة أوزبكستان "طشقند"، وذلك بعد التعادل السلبي الذي جمع الأخضر ونظيره اليابان، اليوم الاثنين.
بتلك النتيجة بلغ الأخضر السعودي النقطة الرابعة متصدراً المجموعة، يليه اليابان بذات النقاط، لكن فارق الأهداف يصب لمصلحة المنتخب السعودي.
وينتظر المنتخب السعودي لقاء مفترق طرق لخطف بطاقة التأهل للدور التالي، حينما يواجه نظيره الإماراتي في ختام الجولة الثالثة.