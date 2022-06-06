رغم السلبية أمام اليابان.. الأخضر السعودي الأولمبي يُحكم القبضة على الصدارة

حافظ المنتخب السعودي الأولمبي (تحت 23 عاماً) لكرة القدم، على صدارة مجموعته الرابعة، في بطولة كأس آسيا ، التي تقام منافساتها هذه الأيام في عاصمة أوزبكستان "طشقند"، وذلك بعد التعادل السلبي الذي جمع الأخضر ونظيره اليابان، اليوم الاثنين.