رقم قياسي لحكام قارة آسيا في كأس العالم 2022 في قطر

دخلت اليابانية يوشيمي ياماشيتا سجلات التاريخ، بعدما باتت من أوائل الحكمات اللاتي يتم اختيارهن من أجل المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة تضم رقماً قياسياً من حكام قارة آسيا للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.
وتضم القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم 19 حكماً وحكمة من قارة آسيا، وذلك بزيادة 3 حكام عن النسخة الماضية عام 2018 في روسيا، مما يؤكد مكانة حكام قارة آسيا على المستوى العالمي.
وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار 6 حكمات وحكمات مساعدات من أجل المساهمة في إدارة المباريات.
وتعتبر ياماشيتا من الحكمات المميزت في قارة آسيا، وكانت أول حكمة تقوم بإدارة مباراة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، كما شاركت في إدارة مباريات في كأس العالم للسيدات ودورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.
وتضم قائمة الحكام من قارة آسيا في البطولة كلاً من الإيراني علي رضا فغاني الذي يخوض المشاركة الثلاثة في كأس العالم، والإماراتي محمد عبدالله الذي كان شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، والقطري عبدالرحمن الجاسم الذي كان حكم فيديو مساعداً في روسيا 2018.
وينضم إليهم كل من الأسترالي كريس بيث الذي أدار نهائي كأس العالم للأندية 2021 ونهائي كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، والصيني ما نينغ، حيث سيخوض كلا الحكمين المشاركة الأولى في كأس العالم.
أما قائمة الحكام المساعدين فتضم كلاً من محمد رضا أبو الفضل ومحمد رضا منصوري من إيران، وطالب المري وسعود أحمد المقابلة من قطر، ومحمد الحمادي وحسن المهري من الإمارات، وكاو يي وشي زيانغ من الصين، وأشلي بيكهام وأنتون شكيتينين من أستراليا.
كما تضم القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم ثلاثة حكام فيديو مساعدين من قارة آسيا، وهم عبدالله المري من قطر ومحمد بن جهاري من سنغافورة وشون ايفانز من أستراليا.
وفي المجمل ضمت القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم 36 حكماً و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو مساعدة من أجل قيادة مباريات كأس العالم، وتم الاختيار بحسب قدرات الحكام والمستويات التي ظهروا بها في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم والبطولات القارية والمحلية.
وسوف يشارك الحكام الذين تم اختيارهم في عدة دورات وورشات عمل تقام في اسونسيون ومدريد والدوحة.