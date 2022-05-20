رقم قياسي لحكام قارة آسيا في كأس العالم 2022 في قطر

وتضم قائمة الحكام من قارة آسيا في البطولة كلاً من الإيراني علي رضا فغاني الذي يخوض المشاركة الثلاثة في كأس العالم، والإماراتي محمد عبدالله الذي كان شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، والقطري عبدالرحمن الجاسم الذي كان حكم فيديو مساعداً في روسيا 2018.