الأهلي ينافس نوتينجهام فورست للتعاقد مع "روجير إيبانيز"

وكان روجير إيبانيز صاحب الـ25 عامًا، قد أعير إلى نادي روما في 2020، قادمًا من أتلانتا، قبل أن ينتقل إليه رسميًّا في يوليو 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 30 ملايين يورو.