الأهلي ينافس نوتينجهام فورست للتعاقد مع "روجير إيبانيز"

كشفت صحيفة "Gazzetta" الإيطالية، عن دخول النادي الأهلي في منافسة مع نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي، لضم البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع نادي روما الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقًا للصحيفة الإيطالية؛ فإن الأهلي يرغب في التعاقد مع إيبانيز، بالرغم من اهتمام نوتينجهام فورست، الذي يستعد لتقديم عرض بقيمة 25 مليون يورو للحصول على اللاعب البرازيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الأهلي طلبت من مسؤولي النادي الإيطالي الحصول على معلومات لمعرفة طلبات النادي ودراستها، ولمعرفة ما إذا كانت هناك بالفعل إمكانية لكسب خدمات اللاعب بالموسم الجديد أم لا.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الساعات القليلة الماضية، أن الأهلي ينافس بقوة للتعاقد مع مدافع روما، كما أن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على 35 مليون يورو، مقابل بيع اللاعب.
وكان روجير إيبانيز صاحب الـ25 عامًا، قد أعير إلى نادي روما في 2020، قادمًا من أتلانتا، قبل أن ينتقل إليه رسميًّا في يوليو 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 30 ملايين يورو.