روسيا تسحب استئنافها ضد فيفا بشأن استبعادها من تصفيات المونديال

وكان من المقرر أن تلتقي روسيا مع بولندا في نصف نهائي المسار الثاني من الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) استبعد روسيا من منافساته، لتتأهل بولندا إلى النهائي من دون أن تلعب قبل أن تفوز على السويد وتبلغ النهائيات العالمية المرتقبة نهاية العام الحالي.