"رونالدو": أود الاعتذار عن غضبي وأدعو المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد

قدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتذاره على ضرب هاتف كان يحمله أحد المشجعين، بعد نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي خسرها أمام إيفرتون، السبت، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.