"رونالدو": أود الاعتذار عن غضبي وأدعو المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد

قدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتذاره على ضرب هاتف كان يحمله أحد المشجعين، بعد نهاية مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي خسرها أمام إيفرتون، السبت، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أفضل لاعب في العالم خمس مرات يضرب يد أحد المشجعين الذي كان يقوم بتصويره أثناء خروجه من المستطيل الأخضر لملعب جوديسون بارك.
وكتب رونالدو على موقع إنستجرام: "ليس سهلاً أبداً التعامل مع المشاعر في لحظات صعبة مثل تلك التي نواجهها".
وتابع نجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي يواجه خطر عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل: "مع ذلك، علينا دائماً التحلي بالاحترام والصبر ونكون قدوة لجميع الشبان الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".
وأضاف رونالدو: "أود الاعتذار عن غضبي، وإذا أمكن، أودّ دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة لعب نظيف وروح رياضية".