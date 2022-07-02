رونالدو يطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد

وتابعت بأن رونالدو شارك في 19 موسمًا متتاليًا من دوري أبطال أوروبا منذ مغادرته فريق سبورتنغ لشبونة إلى الكرة الإنجليزية في صيف عام 2003، ولم يلعب مطلقًا في الدوري الأوروبي، وهي البطولة التي سيشارك فيها مانشستر يونايتد بعدما احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.