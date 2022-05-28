ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه

تُوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، وذلك في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس السبت على ملعب "استاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.