ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه

تُوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، وذلك في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس السبت على ملعب "استاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.
ويدين فريق ريال مدريد بالفضل في انتصاره لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي أحرز هدف الفوز الوحيد بحلول الدقيقة الـ59 من زمن اللقاء.
وأحرز ريال مدريد اللقب الـ14 في تاريخه، وابتعد في صدارة الأكثر تتويجًا بالبطولة الأوروبية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، بينما توقف رصيد فريق ليفربول عند 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.