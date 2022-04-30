ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 بتاريخه

توج فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم بلقب الليغا بعد فوزه الكبير على ضيفه إسبانيول 4-0، اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد رصيده من ألقاب الدوري الإسباني إلى 35 لقبًا موسعًا الفارق مع غريمه برشلونة إلى تسعة ألقاب.
افتتح البرازيلي الشاب رودريغو أهداف ريال مدريد بتسجيله ثنائية في الدقائق "33 و43"، وتكفل أسينسيو بالهدف الثالث مع الدقيقة 55، واختتم هداف الدوري النجم الفرنسي كريم بن زيمة مهرجان الأهداف بالدقيقة "81".
وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة بفارق 17 نقطة عن إشبيلية الوصيف، و18 نقطة عن برشلونة الثالث مع مباراة أقل للأخير، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.