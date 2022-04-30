ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 بتاريخه

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة بفارق 17 نقطة عن إشبيلية الوصيف، و18 نقطة عن برشلونة الثالث مع مباراة أقل للأخير، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.