ريال مدريد يطلب توضيحًا عن أحداث نهائي دوري الأبطال واختيار باريس

وقال نادي ريال مدريد في بيان اليوم الجمعة: "بالنظر إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في محيط ومداخل ملعب فرنسا، بما في ذلك داخل الملعب نفسه، يود نادي ريال مدريد أن يصرح بما يلي: دفاعًا عن جماهيرنا الذين كانوا ضحايا هذه الأحداث، نريد أن نعرف الأسباب التي دفعت إلى هذا الاختيار لمكان النهائي، والمعايير التي تم اعتمادها مع مراعاة ما حدث في ذلك اليوم".