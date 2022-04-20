ريال مدريد يقترب من لقب "الليغا" .. بثلاثية أوساسونا

تناوب على تسجيل ثلاثية النادي الملكي كل من ديفيد ألابا (12) وماركو أسينسيو (45) ولوكاس فاسكيز (90+6) على التوالي، في حين سجل أنتي بوديمير على هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة (13) من عمر المباراة.