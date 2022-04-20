ريال مدريد يقترب من لقب "الليغا" .. بثلاثية أوساسونا

اقترب ريال مدريد خطوة إضافية من التتويج بلقب الدوري الإسباني بفوزه خارج أرضه على مستضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الأربعاء، على ملعب "أل سادار" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني.
تناوب على تسجيل ثلاثية النادي الملكي كل من ديفيد ألابا (12) وماركو أسينسيو (45) ولوكاس فاسكيز (90+6) على التوالي، في حين سجل أنتي بوديمير على هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة (13) من عمر المباراة.
وأضاع النجم الفرنسي كريم بنزيما، ركلتي جزاء لريال مدريد في المباراة، خلال الدقيقتين 52 و59.
بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.