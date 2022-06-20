ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد" انتونيو روديجر".. القادم من تشيلسي الإنجليزي

من جانبه قال روديجر: "سأبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي ومن أجل الفوز بكل الألقاب إن أمكن؛ وهذا يوم خاص تماماً بالنسبة لعائلتي وبالنسبة لي، وأود أن أشكر والديّ لأنه بدونهما ما كنت أستطيع أن أكون هنا فقد دعماني دائماً وقد كان هذا مهماً للغاية طوال حياتي".