ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد" انتونيو روديجر".. القادم من تشيلسي الإنجليزي

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الاثنين، رسمياً انتونيو روديجر لاعبه الجديد الألماني الدولي القادم من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر.
وقال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خلال مراسم التقديم: "جاء إلينا واحد من أفضل المدافعين على مستوى العالم، وسيبذل قصارى جهده في كل مباراة من أجل تاريخ أعظم للنادي"
وتضمنت مراسم التقديم في مركز تدريب ريال مدريد في فالديبيباس شمال شرق مدريد عرض مقطع فيديو عن روديجر، وذلك حسبما ذكر النادي على موقعه الإلكتروني.
ووقع روديجر صاحب الـ29 عاماً عقداً لمدة أربعة أعوام مع ريال مدريد وسيرتدي قميصاً يحمل الرقم 22.
من جانبه قال روديجر: "سأبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي ومن أجل الفوز بكل الألقاب إن أمكن؛ وهذا يوم خاص تماماً بالنسبة لعائلتي وبالنسبة لي، وأود أن أشكر والديّ لأنه بدونهما ما كنت أستطيع أن أكون هنا فقد دعماني دائماً وقد كان هذا مهماً للغاية طوال حياتي".