"ريمونتادا" تاريخية لريال مدريد على اشبيلية عزز بها صدارة" الليغا"

عزز ريال مدريد صدارته "الليغا" بعد ما قلب تأخره بثنائية في الشوط الأول إلى فوز ثمين على مستضيفه فريق اشبيلية (3-2) مساء أمس الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الأندلسيين في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم أصحاب الضيافة بالشوط الأول بأسبقية هدفين سجلهما الكرواتي إيفان راكيتيتش (21) والأرجنتيني ايريك لاميلا (25).
ومع انطلاق الشوط الثاني قلب ريال مدريد المباراة فتمكن في مناسبة أولى من تسجيل الهدف الأول بوساطة البرازيلي رودريغو (50) ثم سجل المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 83 .
وفي الوقت القاتل تمكن قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما من إهداء ريال مدريد الفوز بعد أن دون الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.
بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب "الليغا"، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 60 نقطة في المركز الثالث.