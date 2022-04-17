"ريمونتادا" تاريخية لريال مدريد على اشبيلية عزز بها صدارة" الليغا"

عزز ريال مدريد صدارته "الليغا" بعد ما قلب تأخره بثنائية في الشوط الأول إلى فوز ثمين على مستضيفه فريق اشبيلية (3-2) مساء أمس الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الأندلسيين في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.