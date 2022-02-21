"ريمونتادا مجنونة".. "الاتحاد" يطيح بـ"التعاون" ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ريمونتادا مذهلة في مباراته أمام التعاون في بطولة الكأس بعدما أطاح بالتعاون وتأهل للدور نصف النهائي.

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.

هدف المباراة الأول كان للاعب سميحان النابت لصالح التعاون في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي شهدت هدفين ملغيين واحد للاتحاد وآخر للتعاون بعد الرجوع لتقنية الڤار.

نجح اللاعب عبدالعزيز البيشي في تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 87 قبل أن تحتسب ركلة جزاء للاتحاد سجل منها عبد الرزاق حمد الله هدف الفوز في الدقيقة 94.