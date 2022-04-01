"رينارد": مجموعتنا صعبة.. لكننا "نلعب على أرضنا"

أشاد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، بحفل قرعة كأس العالم 2022 لكرة القدم، الذي أُقيم يوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن المنتخب الأخضر السعودي سيواجه مهمة صعبة في مجموعته.