"رينارد" يستدعي "عبد الله الحمدان" لمباراة أستراليا

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "رينارد"، اللاعب "عبد الله الحمدان" مهاجم المنتخب الأولمبي السعودي، للانضمام لمعسكر الأخضر الذي سيُقام في جدة، تأهبًا لملاقاة أستراليا، الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال2022.