"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر للقاء الصين.. تعرّف عليها

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي "رينارد" عن تشكيلة الأخضر لمقابلة نظيره الصيني، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الشارقة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال2022.