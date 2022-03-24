"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر للقاء الصين.. تعرّف عليها

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي "رينارد" عن تشكيلة الأخضر لمقابلة نظيره الصيني، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الشارقة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال2022.
وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، أحمد شراحيلي، عبد الإله العمري، محمد البريك.
خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد.
خط الهجوم: صالح الشهري.
وتأهل الأخضر رسميًا لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه عقب فوز اليابان على أستراليا 2-0 اليوم الخميس في سيدني.
وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية مؤقتاً برصيد 21 نقطة، مقابل 19 نقطة للسعودية، و15 من تسع مباريات لأستراليا، و8 لعمان و5 للصين، و3 لفيتنام.