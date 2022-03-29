"رينارد" يعلن قائمة الأحضر لمواجهة أستراليا.. تعرف عليها

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي "رينارد" عن تشكيلة الأخضر لمقابلة نظيره أستراليا، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال2022.