"رينارد" يعلن قائمة الأحضر لمواجهة أستراليا.. تعرف عليها

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي "رينارد" عن تشكيلة الأخضر لمقابلة نظيره أستراليا، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال2022.
وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، محمد البريك.
خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سامي النجعي، هتان باهبري، سالم الدوسري .
خط الهجوم: فراس البريكان.
وتأهل الأخضر رسميًا لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه قبل جولتين من ختام التصفيات .
وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية مؤقتاً برصيد 22 نقطة، مقابل 20 نقطة للسعودية.
وبإمكان الأخضر استعادة الصدارة الليلة في حال أن كسب نظيره الأسترالي.