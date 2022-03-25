رينارد يوجه رسالة شكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وضمن المنتخب السعودي تأهله إلى المونديال قبل جولتين على نهاية التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة احتل من خلالها المركز الثاني في مجموعته، بفارق نقطة وحيدة عن اليابان المتصدرة.