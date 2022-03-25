رينارد يوجه رسالة شكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، رسالة شكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمه اللامحدود لكرة القدم السعودية.
ونشر رينارد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأخرى لفرحة المنتخب السعودي عقب التأهل لمونديال قطر.
وكتب المدرب الفرنسي: "فخورون بتحقيق هذا التأهل مع فريقنا الرائع، شكر خاص لصاحب السمو الملكي ولي العهد على دعمه الكبير لكرة القدم في المملكة العربية السعودية".
كما شكر المدير الفني للمنتخب السعودي وزير الرياضة قائلًا: "كما أنني ممتن لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ لدعمه القيم وتشجيعه طوال هذه المرحلة".
وضمن المنتخب السعودي تأهله إلى المونديال قبل جولتين على نهاية التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة احتل من خلالها المركز الثاني في مجموعته، بفارق نقطة وحيدة عن اليابان المتصدرة.