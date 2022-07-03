زكريا سامي أبهاوي حتى 2025

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، بعدما نجح الفريق في البقاء بدوري المحترفين الموسم المقبل، حيث احتل المركز التاسع برصيد 35 نقطة، جمعها من 9 انتصارات، و8 تعادلات، و 13 خسارة.