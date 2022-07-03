زكريا سامي أبهاوي حتى 2025

وقعت إدارة نادي أبها مع لاعب خط الوسط زكريا سامي لمدة ثلاثة مواسم ،قادماً من نادي الباطن في صفقة انتقال حر.
يذكر أنه سبق للاعب صاحب 30 عاماً تمثيـل أندية الأهلي والنهضة والشعلة والخليج، قبل انضمامه إلى صفوف نادي الباطن في فترة الانتقالات الصيفية من عام 2020 بعقد يمتد لمدة موسمين.
و شهدت مراسم التوقيع حضور المديـر التنفيذي للفريق الأول تركي آل مشعان ومدير الاحتراف محمد أبو حثرة ووكيل اللاعب عبدالله الظفيري.
وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، بعدما نجح الفريق في البقاء بدوري المحترفين الموسم المقبل، حيث احتل المركز التاسع برصيد 35 نقطة، جمعها من 9 انتصارات، و8 تعادلات، و 13 خسارة.