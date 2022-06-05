ساديو ماني يفاجئ ليفربول بتصريحات جديدة: "كنت أمزح"

وبعد سؤالٍ حول مستقبله الكروي، قال ساديو ماني: "60 إلى 70% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. سأفعل ما يريدون (الرحيل عن ليفربول). سنرى قريبًا".