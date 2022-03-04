سالم الدوسري هداف الهلال في الديربي.. وبيريرا يعادل رقم ويلهامسون

حفل "ديربي الرياض" بالعديد من الأرقام القياسية والإحصائيات المميزة التي ستبقى عالقة في ذاكرة عشاق الفريقين (الهلال والنصر) لفترة طويلة لما تحمله هذه المباراة من أهمية بالغة لدى أنصارهما ومشجعيهما.

فقد تربع نجم الهلال، سالم الدوسري، على قائمة هدافي ديربي الرياض، من الجيل الحالي، في عهد دوري المحترفين، في حين نجح المحترف البرازيلي بيريرا من معادلة رقم السويدي ويلهامسون كأكثر لاعب قدّم تمريرات حاسمة للهلال في موسم واحد بدوري المحترفين.

وفي هذا التقرير نستعرض أهم الإحصائيات التي حُظيت بها مباراة الفريقين يوم أمس والتي جمعتهما في إطار منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

- برباعيته في مرمى النصر الهلال يكمل مئويته من الأهداف ضد جيرانه في العاصمة خلال 56 مواجهة في دوري المحترفين سجلها بالتساوي ضد قطبي المدينة (النصر 50 - الشباب 50).

- نجح سالم الدوسري متوسط ميدان الهلال في فك الشراكة مع زميله بالفريق الفرنسي بافتيمبي غوميز ليصبح ثاني هدافي "ديربي الرياض" في دوري المحترفين برصيد 7 أهداف، في حين ما زال محمد السهلاوي لاعب النصر السابق أكثر من سجّل، إذ يأتي في قائمة متصدري هدافي الديربي بـ(11).

- 7 أهداف للدوسري في مرمى النصر بدوري المحترفين، كما أنه أول مرة يسجل ثنائية في لقاء الفريقين ولأول مرة أيضاً يسجل من خارج منطقة الجزاء في الديربي بدوري المحترفين.

- احتاج ماثيوس بيريرا لـ982 دقيقة و30 تسديدة لتسجيل هدفه الأول في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

- وتمكن بيريرا من معادلة رقم السويدي ويلهامسون كأكثر لاعب قدّم تمريرات حاسمة للهلال في موسم واحد بدوري المحترفين (ويلهامسون 10 في موسم 2009-10).

- المحترف البرازيلي بيريرا بات أول لاعب هلالي يسجل بقدمه اليسرى في "ديربي الرياض" بدوري المحترفين منذ أشرف بن شرقي في فبراير 2018.

- سجل المحترف النيجيري في صفوف الهلال أوديون إيغالو 8 أهداف خلال 10 مباريات ضد الـ5 الكبار في دوري المحترفين و5 منها ضد أندية العاصمة الرياض.

- لم يسبق أن تعرّض الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال للخسارة في ديربي الرياض أمام النصر في دوري المحترفين، حيث واجهه في خمس مناسبات، فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين وكانت النتيجة الإجمالية لهذه المواجهات (14-5).