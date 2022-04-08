سالم الدوسري يعلن تعافيه من كورونا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.