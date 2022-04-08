سالم الدوسري يعلن تعافيه من كورونا

أعلن سالم الدوسري لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، وتوجهه لمعسكر الفريق تأهبًا لخوض منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022م.
ونشر سالم الدوسري مقطع فيديو طمأن من خلاله الجماهير على حالته الصحية، وقال: "الحمد الله.. اليوم انتهيت من الحجر الصحي وأجريت المسحة والأمور طيبة، شكرًا على دعواتكم وسؤالكم، والآن في طريقي لمعسكر الهلال”.
وكان اللاعب قد دخل إلى المستشفى يوم السبت الماضي، بعد ارتفاع درجة حرارته، وأثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا، ليتأكد حينها غيابه عن مواجهة الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.